Национальная Организация по стандартизации Ирана заняла 21-е место в мире

"После победы Исламской революции до 2013 года лишь 18 международных стандартов были Ираном составлены", заявила она в интервью ИРНА в среду.

Пирузбахт добавила, что несмотря на мировые санкции и давления за последние два года, национальной Организации по стандартизации удалось сохранять свою позицию среди 163 стран-членов международной организации по стандартизации.

Глава национальной Организации по стандартизации Ирана также сообщила о продолжении подписании соглашений о сотрудничестве с организациями по стандартизации региона, отметив, что реализация уже 68 подписанных договоров помогает упрощению экспорта в эти страны.

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