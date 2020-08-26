26 авг. 2020 г., 10:54
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Национальная Организация по стандартизации Ирана заняла 21-е место в мире

Национальная Организация по стандартизации Ирана заняла 21-е место в мире

Тегеран, 26 августа, ИРНА – 34 международных стандартов за последние 7 лет были составлены под руководством Исламской Республики Иран. Об этом заявила глава национальной Организации по стандартизации Ирана Найере Пирузбахт.

"После победы Исламской революции до 2013 года лишь 18 международных стандартов были Ираном составлены", заявила она в интервью ИРНА в среду.
Пирузбахт добавила, что несмотря на мировые санкции и давления за последние два года, национальной Организации по стандартизации удалось сохранять свою позицию среди 163 стран-членов международной организации по стандартизации.
Глава национальной Организации по стандартизации Ирана также сообщила о продолжении подписании соглашений о сотрудничестве с организациями по стандартизации региона, отметив, что реализация уже 68 подписанных договоров помогает упрощению экспорта в эти страны.

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