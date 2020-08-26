Представительство Ирана при ООН: Совет Безопасности по-прежнему показал изоляцию США

"Сегодня подавляющее большинство членов Совета Безопасности ООН в очередной раз отвергли недавнее согласие США с утверждением о начале процесса восстановления санкций Совета Безопасности в отношении Ирана", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, "сегодняшний шаг Совета Безопасности еще раз показывает, что Соединенные Штаты изолированы в резолюции 2231 и ядерной сделке".

На состоявшемся во вторник заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Палестине Россия и Китай попросили президента Совета Безопасности проинформировать их о двусторонних встречах с членами Совета Безопасности о письме США для активации спускового механизма.

постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций Диан Джани, который также председательствует в Совете Безопасности, заявил в ответ, что никаких дальнейших действий по запросу предприниматься не может, поскольку подавляющее большинство членов Совета Безопасности возражают.