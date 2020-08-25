Вице-президент: жестокость полиции США — результат расистского мышления

"Жестокость США в трагическом убийстве молодого афроамериканца коренится в исторической ненависти, исходящей из расистских мыслей. Человеческая совесть осуждает такие жестокости", - говорится в заявлении Джахангири.

24 августа, в американском штате Висконсин двое полицейских расстреляли в спину 29-летнего афроамериканца по имени Джейкоба Блейка. На видео, снятом очевидцем слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.

"Сегодня человеческое сообщество снова было потрясено, увидев сцену трагического и болезненного убийства молодого афроамериканца полицией на глазах у его детей; Этот уровень жестокости уходит корнями в историческую ненависть и расистские мысли, которые стали более распространенными в эпоху Трампа. Наличие двойных стандартов во всем мире в отношении таких преступлений — самая болезненная часть истории" добавил он.

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