Вице-президент: жестокость полиции США — результат расистского мышления

"Жестокость США в трагическом убийстве молодого афроамериканца коренится в исторической ненависти, исходящей из расистских мыслей. Человеческая совесть осуждает такие жестокости", - говорится в заявлении Джахангири.
24 августа, в американском штате Висконсин двое полицейских расстреляли в спину 29-летнего афроамериканца по имени Джейкоба Блейка. На видео, снятом очевидцем слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.
"Сегодня человеческое сообщество снова было потрясено, увидев сцену трагического и болезненного убийства молодого афроамериканца полицией на глазах у его детей; Этот уровень жестокости уходит корнями в историческую ненависть и расистские мысли, которые стали более распространенными в эпоху Трампа. Наличие двойных стандартов во всем мире в отношении таких преступлений — самая болезненная часть истории" добавил он.
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Тегеран, 25 августа, ИРНА. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири раскритиковал полицию США за жестокость по отношению к американскому народу и сказал, что поведение полиции США является результатом доминирования расистских мыслей в этой стране.
"Жестокость США в трагическом убийстве молодого афроамериканца коренится в исторической ненависти, исходящей из расистских мыслей. Человеческая совесть осуждает такие жестокости", - говорится в заявлении Джахангири.
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