Иран экспортировал 40 тыс. тонн молочной продукции в страны ЕАЭС

"В области карантина обновлены санитарные протоколы по импорту мяса и животных, был обновлен регламент импорта, экспорта и транзита в Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Беларусь", сказал он на пресс-конференции по случаю недели правительства.

"Ранее мы импортировали куриные яица, но сегодня объем производства куриных яиц в Иране превысит 1 млн тонн, часть которого мы экспортируем", добавил он.

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