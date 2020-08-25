Иран экспортировал 40 тыс. тонн молочной продукции в страны ЕАЭС

"В области карантина обновлены санитарные протоколы по импорту мяса и животных, был обновлен регламент импорта, экспорта и транзита в Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Беларусь", сказал он на пресс-конференции по случаю недели правительства.
"Ранее мы импортировали куриные яица, но сегодня объем производства куриных яиц в Иране превысит 1 млн тонн, часть которого мы экспортируем", добавил он.
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Тегеран, 25 августа. ИРНА — Глава организации ветеринарной службы Ирана Али Сафар Макенали заявил, что из Ирана было экспортировано 40 тыс. тонн молочной продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"В области карантина обновлены санитарные протоколы по импорту мяса и животных, был обновлен регламент импорта, экспорта и транзита в Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Беларусь", сказал он на пресс-конференции по случаю недели правительства.
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