Небензя прокомментировал попытку США восстановить санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

Во вторник в СБ ООН подавляющее большинство членов СБ ООН открыто выступили против восстановления санкций, так как не считают, что США, покинувшие СВПД, вправе запустить эту процедуру.

"Сегодняшняя дискуссия четко продемонстрировала, какой позиции придерживается большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили ... необходимость сохранить СВПД. И сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для США", - сказал Небензя.

"Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США", - подчеркнул он.

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