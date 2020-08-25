Зариф провел встречу с главой МАГАТЭ

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник в Тегеране встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Гросси, который прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, сегодня провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.
Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Гросси посетит Тегеран по официальному приглашению иранской стороны.
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Тегеран, 25 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Тегеране переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник в Тегеране встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
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