Зариф провел встречу с главой МАГАТЭ

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник в Тегеране встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Гросси, который прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, сегодня провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Гросси посетит Тегеран по официальному приглашению иранской стороны.

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