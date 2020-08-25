МИД: отчеты МАГАТЭ свидетельствуют о том, что Иран сократил обязательства по СВПД

Во вторник Хатибзаде прокомментировал заявления ряд депутатов иранского парламента о том, что Организация по атомной энергии не выполняет четвертый шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. "Организации по атомной энергии должны предоставить технические и дополнительные объяснения в этом отношении, но, безусловно, все пять шагов по сокращению обязательств в рамках ядерной сделке полностью выполнены", сказал Хатибзаде.

"Лучшим источником в этом отношении являются отчеты Международного агентства по атомной энергии после объявление Ираном шагов по сокращению обязательств по СВПД. Агентство подтвердило во всех отчетах, что эти шаги полностью выполнены", сказал он.

Ровно год спустя выход США из СВПД в мае 2018 года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего, европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. При этом Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

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