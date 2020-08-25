Гросси: не позволим, чтобы использовали МАГАТЭ как инструмент для достижения своих целей

"Может кто-то намерен использовать Агентство, как инструмент для достижения своих целей, но я, как человек, долгое время работавший с МАГАТЭ, говорю, что Агентство всегда имело блестящую репутацию, и что все, кто работает с Агентством со всего мира, стремится к тому, чтобы работать честно", сказал Гросси на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

"МАГАТЭ договорилось расширять сотрудничество с Ираном. Подход агентства не изменился, наше сотрудничество продолжается. Мы договорились его расширять", сказал он.

"Тегеран и МАГАТЭ тесно и активно взаимодействуют с точки зрения инспекций и групп специалистов из агентства, которые посещают Иран", добавил он.

"Уверяю, что никакого влияния в МАГАТЭ нет, но давление есть. Это тоже часть мировой политики. Насколько мы можем, мы не позволяем этому давлению влиять на нас", сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ в понедельник с двухдневным визитом прибыл в Тегеран. Он в ходе поездки встретится с главой МИД и президентом Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Хасаном Рухани.

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