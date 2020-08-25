Иранка вошла в команду мечты ФИДЕ

По данным международной шахматной федерации Хадемальшарьех попала в команду мечты ФИДЕ за успешное участие в международной олимпиаде.
Иранка, участвовавшая в онлайн-олимпиаде по шахматам в составе сборной Ирана, сумела набрать семь очков из восьми матчей.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 25 августа. ИРНА — Международная шахматная федерация (ФИДЕ) высоко оценила выступление первой иранской шахматистки Сары Садата Хадемальшарьех на Всемирной олимпиаде и включила ее команды мечты федерации.
Your Comment