25 авг. 2020 г., 18:25
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News Code: 84016195
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Иранка вошла в команду мечты ФИДЕ

Иранка вошла в команду мечты ФИДЕ

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Международная шахматная федерация (ФИДЕ) высоко оценила выступление первой иранской шахматистки Сары Садата Хадемальшарьех на Всемирной олимпиаде и включила ее команды мечты федерации.


По данным международной шахматной федерации Хадемальшарьех попала в команду мечты ФИДЕ за успешное участие в международной олимпиаде.
Иранка, участвовавшая в онлайн-олимпиаде по шахматам в составе сборной Ирана, сумела набрать семь очков из восьми матчей.
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