Иранка вошла в команду мечты ФИДЕ

Санандаж, 25 августа. ИРНА — Производство золотых слитков в Иране за 8 лет (с 2011 года по 2020 года) вырос в 14 раз с 850 кг на 12 тонн. Об этом заявил во вторник замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Дарьюш Эсмаили.