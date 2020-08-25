Политика максимального давления США обречена на провал

"Тот факт, что мы способны противостоять США в ООН и добиваться успеха — это успех и дипломатическая мощь Исламской Республики Иран", сказал Рухани, отвечая на вопрос о дипломатической мощи Ирана.

"Мы также добились успеха в ядерных переговорах (которые привели к СВПД). Причина, по которой Израиль, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия были так обеспокоены и вынудили (президента США Дональда) Трампа выйти из СВПД, заключается в том, что это открыло для страны (экономический) путь, который был очень полезным", сказал президент.

Комментируя экономические достижения страны в условиях односторонних санкцй, президент Ирана заявил, что до 2013 года Иран имоптировал бензин и дизельное топливо. "Наше общее производство бензина составляло около 54 миллионов литров в сутки, сейчас этот показатель достиг 108 миллионов литров", добавил он.

"Сегодня не только мы достигли самообеспеченности в производстве бензина, но и стали экспортером этого топлива", отметил президент.

Президент Ирана заявил, что его правительство вступило в борьбу с распространением международного терроризма. "Борьба с террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) было нелегкой задачей. Мы чтим память мученика Генерала Касема Сулеймани. То, что сделали этот великий человек, вооруженные силы и правительство (в борьбе с ДАИШ), было очень велико", подчеркнул президент.