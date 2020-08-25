Кубок мира по фехтованию отменили из-за коронавируса

"По данным Всемирной федерации фехтования, до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса никаких соревнований по этому виду спорта не будут", сообщили в иранской федерации.

Кубок мира по фехтованию среди молодежи 2020 должны были пройти в Иране.

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