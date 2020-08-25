25 авг. 2020 г., 17:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84016093
0 Persons

Tags

Иранские школьники завоевали 4 медали международной олимпиады по биологии

Иранские школьники завоевали 4 медали международной олимпиады по биологии

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Иранские школьники завоевали три серебряных и одну бронзовую медали на международной олимпиады по биологии в Японии «international biology olympiad nagasaki 2020».

Ариан Хоссейни, Назгол Мохеймани, Мохаммад Амин Сабаги завоевали серебряные медали Международной Биологической олимпиады (IBO) в японском Нагасаки. Бронзовую медаль получила Амир Хоссейн Шахсаванд.
Международная биологическая олимпиада — международное научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года. Проводится в июле ежегодно с 1990 года.
В этом году в связи с пандемией коронавируса решено провести онлайн-мероприятие IBO Challenge 11 и 12 августа.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
6 + 7 =