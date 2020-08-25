Иранские школьники завоевали 4 медали международной олимпиады по биологии

Ариан Хоссейни, Назгол Мохеймани, Мохаммад Амин Сабаги завоевали серебряные медали Международной Биологической олимпиады (IBO) в японском Нагасаки. Бронзовую медаль получила Амир Хоссейн Шахсаванд.

Международная биологическая олимпиада — международное научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года. Проводится в июле ежегодно с 1990 года.

В этом году в связи с пандемией коронавируса решено провести онлайн-мероприятие IBO Challenge 11 и 12 августа.

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