Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяцев составил $24,6 млрд

"Основными импортерами иранских товаров за первые 5 месяцев текущего года стали Китай (28%), Ирак (22%), ОАЭ (14%), Афганистан (8%) и Турция (4,7%)", сказал он.
"Общий объем иранского импорта за указанный период составил 13,8 млн тонн товаров на сумму $13,7 млрд, а общий объем иранского экспорта — $10,9 млрд", указал Мир Ашрафи.
По его словам, крупнейшими экспортёрами товаров в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Индия и Германия.
"Влияние вспышки пандемии Covid-19 на внешнюю торговлю Ирана снизилось с 54% в мае этого года до 27% в августе, а в среднем этот показатель снизился с 40% до 38%", сказал он.
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Тегеран, 25 августа. ИРНА — Объем внешней торговли Ирана за пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) составил $24,6 млрд. Об этом заявил глава таможенной службы Ирана Мехди МирАшрафи.
"Основными импортерами иранских товаров за первые 5 месяцев текущего года стали Китай (28%), Ирак (22%), ОАЭ (14%), Афганистан (8%) и Турция (4,7%)", сказал он.
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