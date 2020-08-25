25 авг. 2020 г., 14:52
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Новая глава открылась в отношениях между Ираном и МАГАТЭ: глава ОАЭИ

Новая глава открылась в отношениях между Ираном и МАГАТЭ: глава ОАЭИ

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сообщил о своих конструктивных переговорах с гендиректором МАГАТЭ, заявив, что открылась новая глава в отношениях между Ираном и агентства.

"Мы договорились, что МАГАТЭ непристрастно и профессионально продолжит свою работу, и мы будем действовать в рамках своих обязательств", заявил Салехи на совместной пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник.
Он отметил, что Иран надеется на будущее, и безусловно, проблемы будут разрешены соответствующим образом.
"Иран не поддается желаниям вне рамках ядерных обязательств, и мы будем действовать согласно своим интересам", отметил Салехи, подчеркнув, что Тегеран будет выполнять свои обязательства так же, как МАГАТЭ будет действовать в рамках своих соглашений.
Гендиректор МАГАТЭ в понедельник с двухдневным визитом прибыл в Тегеран. Он в ходе поездки встретится с главой МИД и президентом Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Хасаном Рухани.

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