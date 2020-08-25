Новая глава открылась в отношениях между Ираном и МАГАТЭ: глава ОАЭИ

"Мы договорились, что МАГАТЭ непристрастно и профессионально продолжит свою работу, и мы будем действовать в рамках своих обязательств", заявил Салехи на совместной пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник.

Он отметил, что Иран надеется на будущее, и безусловно, проблемы будут разрешены соответствующим образом.

"Иран не поддается желаниям вне рамках ядерных обязательств, и мы будем действовать согласно своим интересам", отметил Салехи, подчеркнув, что Тегеран будет выполнять свои обязательства так же, как МАГАТЭ будет действовать в рамках своих соглашений.

Гендиректор МАГАТЭ в понедельник с двухдневным визитом прибыл в Тегеран. Он в ходе поездки встретится с главой МИД и президентом Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Хасаном Рухани.

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