Глава минобороны Ирана сообщил о новой главе в военных отношениях Тегерана и Москвы

Иранский министр, который с трехдневным визитом посетил Москву, на встрече со своим российским коллегой обсудил двустороннее сотрудничество военной сфере.

Он обещал участие Ирана и представление военной продукции собственного производства в военно-технических выставках России в будущем.

По его словам, после 17 октября и окончания ограничений в отношении Ирана, Тегерану и Москве потребуются новое соглашение в военно-технической области. "Наши контакты с Россией становятся искреннее, и конечно мы будем говорить о новых возможностях", подчеркнул генерал Хатами.

"У нас в Иране есть комплексы ПВО с-200 и с-300, мы также должны вести переговоры по новому контракту о системе ПВО с-400", добавил он.

Глава минобороны назвал трехстороннее сотрудничество Ирана, России и Турции в астанинском формате очень ценным, заявив, что страны-гаранты могут остановить и уничтожить террористов.

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