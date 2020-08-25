25 авг. 2020 г., 12:59
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Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране

Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране.

Стороны на встрече обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества.
Гросси в понедельник с двухдневным визитом прибыл в Иран, чтобы встретиться с властями страны. Первая поездка гендиректора МАГАТЭ в Тегеран происходит в то время, когда Иран продолжит свое тесное и конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ с момента подписания ядерного соглашения 2015 года, и МАГАТЭ 17 раз подтвердил, что Исламская Республика по-прежнему привержена всем своим обязательствам в рамках СВПД.
Несмотря на тот факт, что новый подход МАГАТЭ по Ирану политически мотивирован, визит Гросси в Иран и встреча с властями страны считается другой возможностью МАГАТЭ для возобновления своей роли как непристрастного международного органа в целях достижения общих путей для разрешения ядерной проблематики ИРИ.

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