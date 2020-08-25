Иран занимает 30 место в мире по производству золота

"С открытием нового золотого рудника в провинции Санандаж Иран поднялся на 30 место в мире, а 10 место в Азии по производству золотых слитков", сказал Эсмаили на церенмонии открытия золотого рудника в провинции Курдестан. На церемонии через видео-конференции приниял участие президент Ирана Хасан Рухани.

"За указанный период из Ирана было экспортировано 3 т золота на сумму $180 млн", сказал Эсмаили, добавив, что за прошедший иранский год (завершился 20 марта 2020 года) страна потратила $93 млн на импорт золота.

По его словам, сегодня государственные золотые резервы составляют около 50 тысяч тонн. "Золотые резервы Ирана составляют 320 тонн, этот показатель может увеличиться до 400 тонн", уточнил он.

По его словам, в Иране в настоящее время проводятся 37 проектов по разведке золота. "В ближайшее время золотой запас Ирана достигнет 3200 тонн", сказал он.

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