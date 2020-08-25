Добыча газового конденсата из Южного Парса увеличилась на 87%

"C запуском завода по переработке газового конденсата «Звезда Персидского залива» мощностью 360 тыс. баррелей в сутки производство газового конденсата в стране в 2020 году увеличилось на 87% по сравнению с 2013 годом", сказал Хашемзаде Фарханг.
Он также упомянул, что производство серы на SPGC также увеличилась за последний год. "Производство серы в Иране увеличилось на 99%", уточнил он.
Конденсат природного газа, также называемый жидким природным газом, представляет собой смесь углеводородных жидкостей низкой плотности, которые присутствуют в качестве газообразных компонентов в природном газе, добываемом на многих месторождениях природного газа.
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Тегеран, 25 августа. ИРНА — Добыа газового конденсата из нефтегазоконденсатнго месторождения "Южный Парс" с 2013 года увеличилась на 87%. Об этом заявил управляющий директор компании "South Pars Gas Company" (SPGC) Хади Хашемзаде Фарханг.
"C запуском завода по переработке газового конденсата «Звезда Персидского залива» мощностью 360 тыс. баррелей в сутки производство газового конденсата в стране в 2020 году увеличилось на 87% по сравнению с 2013 годом", сказал Хашемзаде Фарханг.
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