25 авг. 2020 г., 10:37
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Иран выразил сочувствие семьям погибших в результате теракта в Филлипинах

Иран выразил сочувствие семьям погибших в результате теракта в Филлипинах

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде выразил сочувствие семьям погибших в результате теракта в городе Холо на юге Филлипинов.

По меньшей мере девять человек погибли, десятки пострадали в результате двойного теракта в городе Холо на Филиппинах. Теракт в столице островной провинции Сулу произошел в понедельник около полудня по местному времени (07:00 по Москве). По его словам, сначала рядом с военным грузовиком взорвался мотоцикл с закрепленным на нем самодельным взрывным устройством. Затем, когда на место происшествия прибыла полиция, произошел второй взрыв.

Хатибзаде также осудил теракт в Филлипинах, в результате которого невинных людей.

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