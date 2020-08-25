Иран выразил сочувствие семьям погибших в результате теракта в Филлипинах

По меньшей мере девять человек погибли, десятки пострадали в результате двойного теракта в городе Холо на Филиппинах. Теракт в столице островной провинции Сулу произошел в понедельник около полудня по местному времени (07:00 по Москве). По его словам, сначала рядом с военным грузовиком взорвался мотоцикл с закрепленным на нем самодельным взрывным устройством. Затем, когда на место происшествия прибыла полиция, произошел второй взрыв.

Хатибзаде также осудил теракт в Филлипинах, в результате которого невинных людей.

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