Иран и Россия обсудили ситуацию вокруг конституционного комитета по Сирии

Хаджи, который находится в Женеве для участия в заседании представителей "астанинской тройки" на полях встречи конституционного комитета по Сирии, в понедельник встретился с Лаврентьевым.

На встрече обе стороны призвали к поддержке продолжения работы и успешности конституционного комитета, указав на последние развития.

Хаджи также подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества стран-гарантов астанинского процесса.

Лаврентьев также заявил о роли астанинского процесса в разрешении кризиса в Сирии, и призвал к проведению астанинского саммита в Тегеране и Нур-Сультане с участием лидеров Ирана, Турции и России.

Консультация Ирана и Турции по конституционному комитету по Сирии

Хаджи также провел встречу с замглавой МИД Турции Седатом Оналом в Женеве. Иранская сторона на встрече заявил о готовности Тегерана для поддержки продолжения заседаний конституционного комитета по Сирии без иностранного вмешательства.

Хаджи и Онал также сделали акцент на политическом процессе, межсирийских переговорах в рамках конституционного комитета и борьбе с терроризмом, указав на уважение суверенитета страны, единства и территориальной целостности Сирии.

Стороны выразили надежду на успешность конституционного комитета по Сирии.

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