Производство сельхозпродукции в Иране в текущем году достигнет 130 млн тонн

"В текущем году правительство уделяет особое внимание аграрному сектору и достижению самообеспеченности большинством сельскохозяйственных и стратегических продуктов", сказал Хавази.

Он отметил, что в прошедший иранский календарный год (завершился 21 марта 2020 года) общий объем производства сельскохозяйственной продукции в стране составил 125 млн тонн.

"Помимо увеличения производства, мы стремимся повысить производительность за счет развития перерабатывающей промышленности", резюмировал он.

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