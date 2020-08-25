25 авг. 2020 г., 09:11
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News Code: 83921693
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Производство сельхозпродукции в Иране в текущем году достигнет 130 млн тонн

Производство сельхозпродукции в Иране в текущем году достигнет 130 млн тонн

Горган, 25 августа. ИРНА — Объем производства сельскохозяйственной продукции до конца текущего иранского года (заканчивается 20 марта 2021 года) превысит 130 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана Казем Хавази.

"В текущем году правительство уделяет особое внимание аграрному сектору и достижению самообеспеченности большинством сельскохозяйственных и стратегических продуктов", сказал Хавази.

Он отметил, что в прошедший иранский календарный год (завершился 21 марта 2020 года) общий объем производства сельскохозяйственной продукции в стране составил 125 млн тонн.

"Помимо увеличения производства, мы стремимся повысить производительность за счет развития перерабатывающей промышленности", резюмировал он.

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