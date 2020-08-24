Торговля Ирана со странами СНГ составила 3 млрд долларов в 2019 году

«В 2018 году общий объем экспорта Ирана в соседние страны составил 752 млн. 242 тыс. 175 долларов, что означает рост более чем на один миллиард долларов», - сказал он.

«Импорт Ирана из соседних стран составил 3 млн. 171 тыс. 62 тонны товаров на сумму 1 млрд 546 млн. 455 тыс. 979 долларов, что примерно на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом», - добавил он.

Большинство экспортных поставок Ирана в страны СНГ приходит на долю России, на сумму более 457 млн. долларов, - Азербайджана, на более чем 429 млн. долларов и Армении, на 231 млн. долларов, в то время как основными партнерами Ирана среди стран СНГ являются Россия, Узбекистан и Казахстан.

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