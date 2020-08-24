Было утверждено создание Регионального центра ЮНЕСКО по устойчивости к землетрясениям в Иране

В связи с высоким риском землетрясений в Иране и странах региона и способностью 8 Международных научно-исследовательского институтоы сейсмологии и сейсмологической инженерии проводить исследования по управлению рисками землетрясений в 2015 году был сделан запрос на создание «Регионального центра управления рисками землетрясений и обеспечения устойчивости для запада и центра Азии» как региональный центр ЮНЕСКО в сотрудничестве с Представительством Исламской Республики Иран в ЮНЕСКО и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО.

Одобрение учреждения этого центра в Исламской Республике Иран - это особая возможность для страны, что может стабилизировать научное положение страны в этой области в регионе и в мире и открыть новые горизонты для регионального сотрудничества.

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