24 авг. 2020 г., 19:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83921339
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Зариф: регион Персидского залива страдает от нищеты демократии

Зариф: регион Персидского залива страдает от нищеты демократии

Тегеран, 24 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в понедельник вечером сказал, что почти все страны в регионе Персидского залива, кроме Ирана и недавно Ирака, страдают от нищеты демократии.

Мохаммад Джавад Зариф в своем сегодняшнем выступлении в контексте «Иран и глобальные изменения» сказал, что демократии среди большинства стран Персидского залива меньше, чем в других странах мира, и это недостаток и проблема для стран Персидского залива.

В начале своего выступления Зариф сделал обзор вопросов, поднятых на предыдущих четырех сессиях, сославшись на просчеты стран региона, включая вторжение Саддама в Кувейт и осаду Катара некоторыми из его соседей.

«Почти все страны на юге Персидского залива имеют земельные споры и конкуренцию с другими соседями. Кроме того, арабские страны находятся в конфликте с другими неарабскими странами, в том числе не только Ираном, но и Турцией», - отметил он.

По словам Зарифа, географическое положение - вторая серьезная проблема в регионе, которая заставила некоторые страны, такие как Ирак, атаковать своих соседей за доступ к ресурсам. Несбалансированность населения и природных ресурсов, а также распределение богатства считаются другими проблемами в Персидском заливе, о которых упомянул Зариф.

«Нефть вызвала глобальную конкуренцию в регионе Персидского залива, который страдает от недостатка демократии. За исключением Ирана и Ирака, жители региона очень мало участвуют в определении своей судьбы», - заключил он.

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