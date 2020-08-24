Эксперт: санкции США идут вразрез с гуманитарными требованиями международных властей

«Соединенные Штаты продолжают вводить жесткие санкции в разгар пандемии коронавируса против Ирана, несмотря на гуманитарные просьбы нескольких международных организаций об снятии санкций на неопределенный срок или, по крайней мере, во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», - сказал он.

Далее он упомянул о последствиях убийства Джорджа Флойда. «Это было «искрой» для массовых протестов в американских городах и по всему миру, потому что Соединенные Штаты заявляют о правах человека, но на самом деле потерпели неудачу во многих областях, особенно в отношении расизма», - добавил он.

«Подобная жестокость со стороны полиции отражает то, как полицейские обучаются в Соединенных Штатах, поэтому показывает необходимость фундаментальных изменений. Помимо жестокости полиции, то, что было выявлено о очень разных уровнях афроамериканских болезней и смертности латиноамериканцев в результате коронавируса, является систематическим расизмом в Соединенных Штатах», - продолжил Фальк.

«Настало время для людей мира противостоять вызовам расизма», - сказал бывший докладчик Совета по правам человека.

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