Спикер иранского парламента провел встречу с послом Швейцарии в Тегеране

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф встретился в понедельник с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Ляйтнером.

«Хотя европейские страны находятся под давлением Соединенных Штатов, они должны проводить независимую политику, - сказал он. «Позиция Швейцарии является исключением из-за ее независимой и нейтральной политики. Помимо расширения отношений с Азией, мы заинтересованы в развитии экономических отношений с независимыми европейскими странами», - отметил спикер.

«Иранский народ проявил уважение и реакцию на преступление Трампа, который убил героя борьбы с терроризмом генерала Солеймани. Если бы не было Солеймани, ИГИЛ проникло бы в сердце Европы. Сегодня Трамп также понимает, что максимальное давление на Иран не сработает, и в ближайшие месяцы и в следующем году экономическая ситуация Ирана значительно улучшится», - добавил он.

«У нас есть последовательная политика в двусторонних отношениях между Ираном и Швейцарией, основанная на доверии», - сказал Маркус Ляйтнер.

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