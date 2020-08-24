В Иране представлено устройство для быстрой диагностики COVID-19

Он в понедельник на церемонии представления устройства для быстрой диагностики COVID-19 заявил о хороших результатах аппарата в экспериментах.

По его словам, указанное устройство получило одобрение иранских специалистов. Кроме того, статья о функциях устройства была опубликована в научном журнале "Biosensor And Bioelectronic".

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 361 150 человек. К сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 20 776 человек.

Напомним, что более 23 млн. человек заразились коронавирусом в мире 808 тыс. из которых умерли.

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