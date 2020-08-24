МАГАТЭ получил наибольший доступ к ядерным объектам в Иране: Хатибзаде

"Торговые отношения Ирана и Венесуэлы основаны на двусторонних интересах, и наши связи не касаются ни одной страны", заявил журналистам новый пресс-секретарь МИД ИРИ на своей первой пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что торговые обмены Ирана и Венесуэлы увеличились за последние годы.

Говоря о попытках США использовать механизм "snapback" против Ирана, Хатибзаде назвал этот термин ложным, так как такого слова нет в условиях резолюции 2231 ООН.

Комментируя визит гендиректора МАГАТЭ в Тегеран, официальный представитель МИД Ирана заявил, что пока Агентство действует непристрастным образом, самостоятельно и без политических давлений и третьих сторон, нет никакой проблемы между нами.

В ответ на вопрос ИРНА о визите госсекретаря США Майка Помпео в регион и его попытки к созданию кампании против Ирана, Хатибзаде заявил: "Знаете ли вы более изолированную страну в истории международных отношений, чем США, которую поддерживала только одна страна?". Он заверил, что США не могут создать кампанию против Ирана, даже в своем доме.

Он назвал нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем рану для исламского мира. "ОАЭ сделали просчет в целях подрыва движения Сопротивления, но движение укрепляется с каждым днем", подчеркнул он.

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