В Иране было введено в эксплуатацию 3 важных нефтяных проекта

Проекты в национальной нефтегазовой отрасли эксплуатируются в то время, как антииранские санкции администрации Трампа провалились остановить деятельность Ирана по развитию в различных областях, особенно в важных областях нефти, газа и нефтехимии.

Газопроводы вместе с 5 станциями повышения давления газа можно считать важнейшим проектом, введенным сегодня в эксплуатацию.

Этот трубопровод протяженностью 1850 км обеспечит более стабильный экспорт газа в западные и северо-западные соседи страны как основных потребителей иранского газа.

Также сегодня по распоряжению президента в режиме видеоконференции были открыты установки по очистке газа, этана и метанола Bushehr Petrochemical с годовой производственной мощностью 4 миллиона тонн.

Первая фаза Bushehr Petrochemical будет приносить стране около 370 млн. евро в год, и этот проект создал рабочие места для 1500 человек.

Третий проект, который был открыт сегодня, - это был проект строительства электростанции Западный Карун и вспомогательных объектов, все из которых были разработаны и реализованы иранскими специалистами.

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