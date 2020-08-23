24 авг. 2020 г., 00:29
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Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения гарантий и протоколов агентства

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения гарантий и протоколов агентства

Тегеран. 24 августа. ИРНА — Цель первого визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран — обсуждение гарантий, протоколов и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Объем производимой в Иране тяжелой воды составляет более 3 тонн, часть из которых мы экспортируем в другие страны, в том числе в несколько европейских стран", сказал Камальванди.

Он добавил, что пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем. "Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", уточнил он.

Официальный представитель ОАЭИ подчеркнул, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.

Касаясь предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ в Иран Камальванди выразил надежду, что этот визит поможет устранению озабоченности обеих сторон.

Гросси отправится в понедельник в Тегеран. Во вторник и в среду он проведет встречи с иранскими официальными лицами.
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