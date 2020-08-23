24 авг. 2020 г., 00:04
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Российско-иранское сотрудничество в военной сфере оказывает положительное влияние на региональную безопасность

Российско-иранское сотрудничество в военной сфере оказывает положительное влияние на региональную безопасность

Москва, 23 августа. ИРНА — Военное сотрудничество между Ираном и Россией оказывает положительное влияние на региональную и мировую безопасность, сказал министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Российско-иранское сотрудничество достигло значительного развития и стало хорошим примером отношений между соседними странами", рассказал журналистам Хатами.
"В последние годы сотрудничество между двумя странами в военно-технической области очень динамично развивается. Создана очень серьезная нормативная база", сказал министр.
Хатами также прокомментировал возможные совместные военные учения с Россией. "Из-за вспышки коронавируса и действующие ограничения, специализированные группы изучают возможность проведения совместных военных учений", сказал министр.
В воскресенье министр обороны Иран в ходе визита в Москву посетил международный военно-технический форум "Армия-2020". На полях форума он провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Глава минобороны во время встречи с российским коллегой официально пригласил Шойгу посетить Иран.
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