Российско-иранское сотрудничество в военной сфере оказывает положительное влияние на региональную безопасность

"Российско-иранское сотрудничество достигло значительного развития и стало хорошим примером отношений между соседними странами", рассказал журналистам Хатами.

"В последние годы сотрудничество между двумя странами в военно-технической области очень динамично развивается. Создана очень серьезная нормативная база", сказал министр.

Хатами также прокомментировал возможные совместные военные учения с Россией. "Из-за вспышки коронавируса и действующие ограничения, специализированные группы изучают возможность проведения совместных военных учений", сказал министр.

В воскресенье министр обороны Иран в ходе визита в Москву посетил международный военно-технический форум "Армия-2020". На полях форума он провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава минобороны во время встречи с российским коллегой официально пригласил Шойгу посетить Иран.

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