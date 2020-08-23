23 авг. 2020 г., 21:57
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Лавров заявил, что попытки США незаконно восстановить санкции в отношении Ирана не пройдут

Лавров заявил, что попытки США незаконно восстановить санкции в отношении Ирана не пройдут

Москва, 23 августа. ИРНА — США не удастся восстановить санкции в отношении Ирана, ссылаясь на механизмы резолюции Совбеза ООН 2231. Об этом как передает ТАСС заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сейчас это [выход США из иранской ядерной сделки] создает кризис в Совете Безопасности ООН. Но мы этот кризис преодолеем, - сказал он. - Попытки незаконно воспользоваться резолюцией [СБ ООН 2231], которую американцы сами нарушили, не пройдут".

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней.

Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.

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