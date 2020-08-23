Экспорт ковров из Ирана за 4 месяца составил $82 млн

"Иран считается крупнейшим в мире производителем ковров. До введения санкций против Ирана, страна была также крупнейшим экспортером ковров", сказал Латифи.

"За первые четыре месяца текущего иранского года иран экспортировал $82 млн ковров в 57 стран мира", сказал он.

По словам Латифи, главными покупателями иранских ковров являются Канада, Австралия, Германия, Япония, Италия, Кувейт, Кения, Ирак, Пакистан, Новая Зеландия, Бахрейн, Бельгия, Катар, Таиланд, Китай, Франция, Великобритания, Афганистан, Пакистан, Индия и Дания.

"Самыми крупными покупателями иранских ковров за указанный период стали Афганистан ($18.7 млн), Ирак ($ 17.4 млн), и Пакистан ($5,42 млн)", сказал он.

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