Иранские судьи примут участие в онлайн-курсе всемирной федерации тхэквондо

В июне прошлого года судейский комитет Всемирной федерации тхэквондо организовал курс с участием 140 международных судей, чтобы определить судей Паралимпийских игр в Токио. По итогам мероприятия два иранских судьи Хафез Махдави и Абдолреза Бахари вошли в число 50 лучших судей.

Теперь, в связи со вспышкой коронавируса и переносом Паралимпийских игр, судейский комитет Всемирной федерации планирует провести тренировочный онлайн-курс с участием этих 50 лучших судей. Тренинг пройдет с 29 по 31 августа, чтобы подготовить судей к Паралимпийским играм в Токио.

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