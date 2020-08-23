23 авг. 2020 г., 18:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83919722
0 Persons

Иранские судьи примут участие в онлайн-курсе всемирной федерации тхэквондо

Иранские судьи примут участие в онлайн-курсе всемирной федерации тхэквондо

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Всемирная федерация тхэквондо проводит онлайн-курс по повышения квалификации судей по паратхэквондо с участием ведущих мировых судей, в котором принимают участие два иранских судьи.

В июне прошлого года судейский комитет Всемирной федерации тхэквондо организовал курс с участием 140 международных судей, чтобы определить судей Паралимпийских игр в Токио. По итогам мероприятия два иранских судьи Хафез Махдави и Абдолреза Бахари вошли в число 50 лучших судей.

Теперь, в связи со вспышкой коронавируса и переносом Паралимпийских игр, судейский комитет Всемирной федерации планирует провести тренировочный онлайн-курс с участием этих 50 лучших судей. Тренинг пройдет с 29 по 31 августа, чтобы подготовить судей к Паралимпийским играм в Токио.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
5 + 4 =