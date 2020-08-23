В России открылся международный военно-технический форум "Армия – 2020"

23 августа, министр обороны России Сергей Шойгу объявил международный военно-технический форум "Армия – 2020" и Армейские международные игры – 2020 открытыми.

По словам министра, форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений. На форуме собрались более 90 делегаций из разных стран. Они прибыли, чтобы посмотреть достижения российских оружейников.

Международный военно-технический форум "Армия – 2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот".

Помимо этого, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Всего в форуме примут участие представители 92 стран. Будет продемонстрировано около 700 единиц военной техники и вооружения. Кроме того, в рамках мероприятия проведут более 180 научно-деловых мероприятий, затрагивающих актуальные вопросы безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала российского оборонно-промышленного комплекса.

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