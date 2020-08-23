Уровень заболеваемости раком в Иране ниже среднего по миру

"Самые распространенные в Иране виды рака — рак молочной железы, рак кожи, рак предстательной железы, рак ободочной кишки и рак желудка", сказал Малекзаде.

"Самыми распространенными раками между иранскими мужчинами являются рак предстательной железы, рак кожи, рак желудка, рак ободочной кишки и рак мочевого пузыря, а между женщинами — рак молочной железы, рак кожи, рак ободочной кишки, рак желудка и рак щитовидной железы", пояснил он.

По его словам, после заболевания сердечно-сосудистой системы рак является ведущей причиной смерти в Иране.

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