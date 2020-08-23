Верховный лидер: человеческие ценности попираются в США

"Американский образец управления обществом является обречённым. Человеческие ценности, такие как здоровье, справедливость и безопасность, нигде в мире так не попираются, как в США. В ходе своих предвыборных дебатов они признались, что каждый пятый американец голодает", сказал лидер во время встречи с членами правительства в первый день Недели правительства. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Неделя правительства – это возможность доложить о проделанной правительством в течение года работе, изучить сильные и слабые стороны. Говорите с народом напрямую. Расскажите и об успехах и о трудностях, и о том, что вам удалось сделать и что вы планировали, но не получилось", отметил аятолла Хаменеи.

"Необходимо постараться закончить проекты, которые правительство обещало выполнить: 600 тыс. квартир, проекты министерства энергетики, создание НПЗ, вопросы инновационных компаний, меры по борьбе с коронавирусом и прочие, и серьезно проследить за выполнением этих проектов", добавил лидер.

"Национальное производство – главный ключ к занятости, благополучию, росту национальной валюты. Одним из препятствий на пути производства является безудержный импорт и импорт предметов роскоши. В прошлом году на импорт только американских смартфонов было потрачено около $0.5 млрд", добавил лидер.

"Убийство, милитаризм, дестабилизация – это повседневная нынешняя занятость американцев в Сирии, Палестине и Йемене, а раньше в Ираке, Афганистане, Вьетнаме и японской Хиросиме", указал аятолла Хаменеи.

По его словам, "тот факт, что у руля власти в США стоят люди, которые позорят эту страну, является еще одним признаком поражения западной модели и деградацией цивилизации Запада в мире".

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