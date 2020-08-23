Глава Минобороны Ирана обсудил военно-техническое сотрудничество с Шойгу

Во время встречи Шойгу отметил, что российско-иранское сотрудничество последовательно развивается и постепенно восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией. "Иран — стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться", цитирует ТАСС слова Шойгу.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными". Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий", сказал российский министр.

Он добавил, что на форуме "Армия-2020", который открывается в воскресенье в Кубинке, иранская делегация сможет ознакомиться с новейшим российским оружием.

Глава Минобороны Ирана, в свою очередь, заявил, что Россия играет важную роль на международной арене и на региональном уровне, Иран всегда был заинтересован в этом. "Мы всегда хотели, чтобы Россия была на международной арене и в регионе сильной державой", сказал Хатами, отметив важные роли, которые Иран и Россия "играют в регионе и в частности в Сирии".

Форум "Армия-2020" министр охарактеризовал как "большое специализированное военно-техническое событие на международном и региональном уровне".

Хатами также поздравил Шойгу с результатами голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, которое, по его оценке, было проведено в России "очень четко и с благоразумием". "Конечно, такая народная поддержка поможет России в продвижении своих планов, это будет очень полезно и эффективно для страны", заявил министр.

По его оценке, РФ сейчас "проходит эпоху своего экономического и политического процветания". "Это вызывает у нас отраду и радость", сказал Хатами.

Следите за нами в Twitter @irnarussian