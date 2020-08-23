Визит гендиректора МАГАТЭ в Тегеран не связан с запросом США о запуске механизма возврата санкций ООН

"Гросси отправится в понедельник в Тегеран, а во вторник и среду проведет встречи с иранскими официальными лицами", написал Гариб-Абади в своем Instagram.

"В последние месяцы было подорвано доверие Ирана к МАГАТЭ, и очень важно, чтобы визит Генерального директора в Иран укрепил это доверие", добавил он.

Иранский дипломат подчеркнул, что визит гендиректора МАГАТЭ не состоится по просьбе США и никак не связан с запросом Вашингтона о запуске механизма возврата санкций ООН против Ирана. " Гросси посетит Тегеран по официальному приглашению иранской стороны", пояснил он.

Вашингтон, который 2,5 года назад вышел из СВПД утверждает, что тот все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, прошлую пятницу США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана.

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