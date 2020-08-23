23 авг. 2020 г., 14:41
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News Code: 83919362
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В Иране созданы электродвигатели нового поколения

В Иране созданы электродвигатели нового поколения

Тегеран, 23 августа, ИРНА –  Исследователи иранской организации научно-промышленных исследований создали и разработали электродвигатели нового поколения (Вентильный электродвигатель (ВД)).

Как сообщает организация научно-промышленных исследований Ирана, промышленная группа "G-MOTOR" добилась современной технологии в разработке вентильного электродвигателя.
Эта компания в нынешнее время может производить электродвигатели мощностью 10 вт-40 квт, которые имеют напряжение с 3,7-380 В.
Компания "G-MOTOR" до сих пор произвела и продала ряд этих двигателей по заказам своих клиентов. Эти двигатели теперь используются в промышленном оборудовании и системах автоматизации, автомобильной промышленности, бытовой технике, двигателях и электрических велосипедах, медицинском и аэрокосмическом оборудовании, включая дроны с неподвижным крылом, вертолеты и квадрокоптеры.
Учитывая распространение коронавируса, медицинская промышленность все больше нуждается в респираторных средствах; такие, как CPAP, BiPAP, AutoPAP и вентиляторах.
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