В Иране созданы электродвигатели нового поколения

Как сообщает организация научно-промышленных исследований Ирана, промышленная группа "G-MOTOR" добилась современной технологии в разработке вентильного электродвигателя.

Эта компания в нынешнее время может производить электродвигатели мощностью 10 вт-40 квт, которые имеют напряжение с 3,7-380 В.

Компания "G-MOTOR" до сих пор произвела и продала ряд этих двигателей по заказам своих клиентов. Эти двигатели теперь используются в промышленном оборудовании и системах автоматизации, автомобильной промышленности, бытовой технике, двигателях и электрических велосипедах, медицинском и аэрокосмическом оборудовании, включая дроны с неподвижным крылом, вертолеты и квадрокоптеры.

Учитывая распространение коронавируса, медицинская промышленность все больше нуждается в респираторных средствах; такие, как CPAP, BiPAP, AutoPAP и вентиляторах.

Следите за нами в Twitter @irnarussian