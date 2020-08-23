Глава Минобороны Ирана пригласил Шойгу посетить Тегеран

"Глава минобороны во время встречи с российским коллегой на полях международного военно-технического форума "Армия-2020" официально пригласил Шойгу посетить Иран", передает корреспондент ИРНА.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Министр обороны Исламской Республики генерал Амир Хатами прибыл в субботу в Москву по официальному приглашению Министра обороны Российской Федерации. Кроме встречи с министром обороны, Хатами намерен провести переговоры с другими должностными лицами старны. Кроме того он посетит военно-технический форум "Армия-2020".

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