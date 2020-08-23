Иран передал данные черных ящиков сбитого самолета МАУ представителям заинтересованных стран

"Иран передал данные черных ящиков сбитого украинского самолета представителям всех заинтересованных стран. Они проводят свои технические анализы согласно стандартам ИКАО и направят в Иран результаты своих анализов", сказал Дехгани Зангане на пресс-конференции.

"С 17 по 24 июля во франции прошли расшифровка сбитого в Иране украинского самолета. В расшифровке приняли участие кроме иранской делегации, участвовали французские специалисты, следователи авиационных аварий из США. Также вовлечены представители МАУ, Boeing и производителя двигателей", напомнил он.

"Кроме того, в изучении данных с черных ящиков приняли участие представители Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в результате аварии", добавил он.

Ранее в BEA сообщили, что анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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