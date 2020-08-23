Европейские государства ожидают конца президентского срока у Трампа: Ваэзи

"Международные аналитики считают, что администрация Дональда Трампа потерпела унизительное поражение в истории США, пытаясь продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", отметил он, указав на результаты голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

По его словам, Дональд Трамп допустил много ошибок в разных сферах с момента вступления в должность президента США. "Увеличение проблем в американском обществе и плохое поведение Трампа в отношении распространения коронавируса и протестов в городах Соединенных Штатов привели к снижению его популярности накануне президентских выборов в стране", пояснил он.

Ваези указал на значительные результаты президентских опросов США, заявив, что Трамп пытается избавиться от тупика путем популистских действий.

Говоря о важной роли Китая и России в ядерной сделке, глава администрации президента Ирана заявил, что долгосрочные взаимодействия между Ираном и Китаем могут оказать влияние на санкции и региональные вопросы.

Он также выразил надежду на воздействие визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран на предстоящий доклад агентство по ядерной программе Ирана.