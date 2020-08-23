23 авг. 2020 г., 13:19
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News Code: 83919162
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Беженцы, зараженные коронавирусом в Иране лечатся бесплатно

Беженцы, зараженные коронавирусом в Иране лечатся бесплатно

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Все граждане зарубежных стран, зараженные коронавирусом могут лечиться в Иране бесплатно. Об этом заявил в воскресенье заместитель директора Центра управления инфекционными заболеваниями Минздрава Ирана Шахнам Арши.

"Международные организации, в том числе верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) ООН также следят за положением иностранных беженцев, в некоторых случаях услуги, предоставляемые беженцам, превосходят услуги, предоставляемые гражданам Ирана", сказал Арши, добавив, что с начала вспышки пандемии COVID-19 Иран потратил около $20 млн на лечение беженцев.

"В Иране все медицинские услуги для беженцев бесплатно", уточнил он.

В апреле текущего года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с афганскими гражданами, зараженными новым типом коронавируса следует обращаться в иранских больницах бесплатно, как и со всеми иранцами.

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