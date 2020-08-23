Лавров заявил, что восстановление санкций против Ирана может подорвать авторитет СБ ООН

Он отметил, что США будут пытаться восстановить обязательные для всех стран мира санкции в отношении Ирана, "прибегая к легалистским, квазиюридическим методам". "Мы работаем с нашими американскими партнерами и с другими членами Совета Безопасности в Нью-Йорке и по столицам. У нас есть понимание, что подавляющее большинство стран сознают некорректность и контрпродуктивность этой попытки. Она все равно закончится ничем, но она может привести к очень серьезному скандалу и "расколу" в СБ ООН, и в конечном итоге к подрыву его авторитета", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сочтя его "плохой сделкой". "Речь идет о том, что одна из стран - инициаторов консенсусной резолюции, которая была принята по иранской ядерной программе, заявила, что сама она не будет выполнять то, что обязалась, а от всех других будет требовать слушаться собственных пожеланий", - пояснил он.

"[Они] заявили, что никто не может остановить США, когда они захотят наказать Иран за то, что он якобы нарушил ту договоренность, из которой США вышли. Звучит парадоксально и достаточно неуклюже, но это на самом деле так, - отметил Лавров. - США сказали, что не будут выполнять свои обязательства. А они заключались в том, чтобы не вводить санкции против Ирана, снять уже имеющиеся и позволить ИРИ (Исламской Республике Иран - прим. ТАСС) полноценно участвовать в международных торгово-экономических обменах. США сказали, что не будут этого делать и, более того, запретят делать это всем остальным в отношениях с Ираном".

Провал продления оружейного эмбарго

Лавров также напомнил о попытке США "модернизировать" СВПД, в частности, продлить истекающее в октябре 2020 года оружейное эмбарго в отношении Ирана. По словам министра, ни РФ, ни другие участники СВПД не видят каких-либо правовых, политических и моральных оснований, чтобы "подобным образом грубо издеваться над решениями СБ ООН, да и над ним самим".

"Мы все это честно объяснили нашим американским партнерам. Они тем не менее решили внести соответствующую резолюцию. За нее, кроме американского голоса, был подан еще один - Доминиканской Республики. Россия и Китай проголосовали против. Остальные 11 членов Совета Безопасности, включая все европейские страны, по этой резолюции воздержались. То есть даже вето применять не пришлось, потому что оно считается, когда за резолюцию подано девять голосов, а тут было только два", - добавил он.

При этом российская сторона совсем не злорадствует по поводу такого провала инициативы США, подчеркнул глава российского МИД. "По большому счету, я думаю, они знали, на что шли, но хотели, очевидно, послать, как сейчас говорят, мессадж о своей решимости не оставлять дело без завершения и будут пытаться провести новую резолюцию", - резюмировал Лавров.

"Порядок, основанный на правилах"

Глава МИД РФ указал, что попытка восстановить санкции в отношении Ирана является ярчайшим примером стремления западных стран внедрить термин "порядок, основанный на правилах" вместо понятия "международное право". "Таких примеров много, они становятся все более частыми. Это очень опасная тенденция", - добавил он.

Лавров напомнил о существовании резолюции Совбеза, которая с соблюдением всех требований Устава ООН одобрила СВПД. "Вдруг одна сторона решает, что эта часть международного права ее абсолютно не устраивает, и вместо того, чтобы соблюдать международное право, воплощенное в этой резолюции, эта страна, в данном случае США, изобретает свои правила: "Я хочу, чтобы было так, а не иначе", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что у США не получится нарушить резолюцию СБ ООН и грубейшим образом исказить смысл решения, закрепленного в международно-правовом порядке, "но нанести ущерб Совету Безопасности ООН они могут". "Мы будем всячески стараться удержать наших американских коллег от подобных опрометчивых шагов", - заключил министр.

Как сообщил Госдепартамент США, Вашингтон намерен запустить процесс восстановления антииранских санкций, которые начнут действовать через 30 дней. Такой шаг Соединенные Штаты предприняли после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в Совете Безопасности ООН необходимого количества голосов.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, США готовы ввести санкции в отношении России и Китая в случае возникновения помех для восстановления ограничительных мер против Тегерана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian