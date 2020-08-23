23 авг. 2020 г., 09:04
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News Code: 83918559
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Российско-иранское сотрудничество в военной сфере развивается динамично

Российско-иранское сотрудничество в военной сфере развивается динамично

Москва, 23 августа. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами высоко оценил уровень российско-иранского сотрудничества в военной сфере, заявив, что сотрудничество между двумя странами динамично развиваются.


Министр обороны Ирана во главе военной делегации 22 августа прибыл в Россию с визитом, где встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также с другими должностными лицами.кроме того он намерен посетить военно-технический форум "Армия-2020". Форум пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
"В ходе поездки мы посетим военно-технический форум "Армия-2020", ознакомимся с последними достижениями Российской Федерации в области высоких военных технологий, а также обсудим ряд актуальных вопросов двустороннего и регионального сотрудничества в военной сфере", сказал Хаматми журналистам в ходе визита в Москву.
Он также отметил, что российско-иранское сотрудничество в области в области высоких военных технологий находится на достаточно высоком уровне.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.
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