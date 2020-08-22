В Иране было выпушено более 360 тысяч автомобилей за первые 5 месяцев текущего года

Согласно отчету Министерства промышленности, рудников и торговли в субботу, в последние 5 месяцев общий объем производства Iran Khodro и Saipa составил 360 тысяч 599 автомобилей. По сравнению с производством 298 307 автомобилей за тот же период 2019 года было зарегистрировано увеличение производства на 21%.

За первые пять месяцев этого года количество доставки по краткосрочным обязательствам в этом секторе также выросло на 239% до 34 148 автомобилей.

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