Фильм «уроки вождения» получил приз на итальянском кинофестивале

12-й Международный кинофестиваль SiciliAmbiente в Италии, посвященный социальным и гуманитарным вопросам, таким как окружающая среда, устойчивое развитие, права человека и т.д. прошел в Италии. Приз в разделе короткометражных фильмов фестиваля получил фильм «уроки вождения» Марзие Риахи.

Ранее короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило ему участие в конкурсе Оскар 2020.

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