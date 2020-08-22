22 авг. 2020 г., 22:53
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Фильм «уроки вождения» получил приз на итальянском кинофестивале

Фильм «уроки вождения» получил приз на итальянском кинофестивале

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Фильм «Уроки вождения» иранского производства режиссера Марзие Риахи получил приз на 12-м Международном кинофестивале SiciliAmbiente в Италии.

12-й Международный кинофестиваль SiciliAmbiente в Италии, посвященный социальным и гуманитарным вопросам, таким как окружающая среда, устойчивое развитие, права человека и т.д. прошел в Италии.  Приз в разделе короткометражных фильмов фестиваля получил фильм «уроки вождения» Марзие Риахи.

Ранее короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило ему участие в конкурсе Оскар 2020.

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