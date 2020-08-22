22 авг. 2020 г., 22:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83918363
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Первый техномаркет на северо-западе Ирана откроется в Арасе

Первый техномаркет на северо-западе Ирана откроется в Арасе

Тебриз, 22 августа, ИРНА - Заместитель министра по делам культуры и образования свободной зоны Арас Юсеф Дадашзаде, отметив, что в этом регионе был создан первый научно-исследовательский и технологический фонд свободных зон, объявил о готовности этого района открыть первый техномаркет на северо-западе страны.

Юсеф Дадашзаде в субботу на встрече с генеральным директором технического и профессионального образования провинции Восточный Азербайджан и группой заместителей и руководителей отделов Главного управления о том, как взаимодействовать и развивать сотрудничество и реализацию Меморандума о сотрудничестве между Организацией технического и профессионального образования и зоной свободной торговли Арас провели переговоры.

Так, в этой встрече договорились открыть первый техномаркет на северо-западе страны.

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