Первый техномаркет на северо-западе Ирана откроется в Арасе

Юсеф Дадашзаде в субботу на встрече с генеральным директором технического и профессионального образования провинции Восточный Азербайджан и группой заместителей и руководителей отделов Главного управления о том, как взаимодействовать и развивать сотрудничество и реализацию Меморандума о сотрудничестве между Организацией технического и профессионального образования и зоной свободной торговли Арас провели переговоры.

Так, в этой встрече договорились открыть первый техномаркет на северо-западе страны.

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