22 авг. 2020 г., 18:22
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News Code: 83918164
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Иран ООН и ЕС начали сотрудничество по восстановлению водно-болотных угодий Хамун

Иран ООН и ЕС начали сотрудничество по восстановлению водно-болотных угодий Хамун

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Агентство по охране окружающей среды, Программа развития Организации Объединенных Наций и Европейский Союз начали пятилетние проекты, направленные на восстановление водно-болотных угодий Хамуна.

В этом пятилетнем проекте Программа развития Организации Объединенных Наций является исполнительным партнером Европейского союза и управляет бюджетом. Исполнительную деятельность возглавляют Агентство по охране окружающей среды Ирана и специализированная группа управления проектом.

Заместитель директора Агентства по охране окружающей среды Ахмад Лахиджанзаде на открытии онлайн-встречи, посвященной сотрудничеству отметил, что международный проект восстановления водно-болотных угодий Хамун - это прекрасная возможность для страны, особенно для провинции Систан и Белуджистан, которая сосредоточена на национальном и международном опыте при возрождении одной из крупнейших экосистем водно-болотных угодий. Регион должен предпринять основные шаги для улучшения условий жизни, экономики местных сообществ и уменьшения воздействия пыли вокруг водно-болотных угодий.

«После встречи Европейской комиссии по международному сотрудничеству и развитию Европейский Союз и Исламская Республика Иран имеют много общих интересов, и в последние годы двусторонние отношения значительно улучшились», - указал он.

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