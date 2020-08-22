Иран ООН и ЕС начали сотрудничество по восстановлению водно-болотных угодий Хамун

В этом пятилетнем проекте Программа развития Организации Объединенных Наций является исполнительным партнером Европейского союза и управляет бюджетом. Исполнительную деятельность возглавляют Агентство по охране окружающей среды Ирана и специализированная группа управления проектом.

Заместитель директора Агентства по охране окружающей среды Ахмад Лахиджанзаде на открытии онлайн-встречи, посвященной сотрудничеству отметил, что международный проект восстановления водно-болотных угодий Хамун - это прекрасная возможность для страны, особенно для провинции Систан и Белуджистан, которая сосредоточена на национальном и международном опыте при возрождении одной из крупнейших экосистем водно-болотных угодий. Регион должен предпринять основные шаги для улучшения условий жизни, экономики местных сообществ и уменьшения воздействия пыли вокруг водно-болотных угодий.

«После встречи Европейской комиссии по международному сотрудничеству и развитию Европейский Союз и Исламская Республика Иран имеют много общих интересов, и в последние годы двусторонние отношения значительно улучшились», - указал он.

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